Приходы римско-католической архиепархии Божией матери в Москве и Петербурге приостанавливают публичные богослужения

Приходы римско-католической архиепархии Божией матери в Москве и Санкт-Петербурге приостанавливают публичные богослужения до 9 апреля. Об этом говорится в письме архиепископа Паоло Пецци. В остальных храмах архиепархии публичные богослужения разрешены только при условии, что «число людей, находящихся в храме, не превышает 30 человек; соблюдается дистанция между людьми не менее 2 метров; все участники используют средства индивидуальной защиты».
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