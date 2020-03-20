Публичные заведения закрываются в Великобритании в связи с эпидемией коронавируса

Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон: «Нам нужно продвинуться еще дальше в борьбе с инфекцией. После соглашения между всеми четырьмя странами Соединенного Королевства, всеми администрациями, мы все вместе призываем кафе, пабы, бары и рестораны закрыться вечером, как только они смогут, и не открываться утром». У заведений общественного питания, однако, остается возможность торговать едой на вынос.
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