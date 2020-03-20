Президент Туниса объявил о круглосуточной общенациональной самоизоляции жителей для борьбы с коронавирусом

Президент Туниса Каис Саид объявил о круглосуточной общенациональной самоизоляции жителей для борьбы с распространением в стране нового коронавируса, сообщает в пятницуливанское издание The Daily Star. Как долго продлится такой режим, пока неизвестно.

Всего в стране на данный момент зарегистрировано 54 случая заражения, один пациент с вирусом умер, двое полностью выздоровели.

Ранее Тунис закрыл границы и ввел комендантский час с шести вечера до шести утра местного времени.