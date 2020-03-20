Тысячи трудовых мигрантов застряли в России из-за коронавируса

Вот уже несколько суток люди спят в аэропорту прямо на полу. Сначала отменили авиасообщение, и около 300 граждан Узбекистана все никак не могли вылететь домой из Новосибирска. А затем, в среду, Россия закрыла въезд иностранцам, и теперь они не могут покинуть аэропорт, пишет «Медуза». Еда и даже вода там стоят дорого, и люди падают в обморок от голода, сказал изданию правозащитник и глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. По его словам, у многих уже заканчиваются деньги. В московском аэропорту «Внуково» в такой же ловушке оказались около сотни белорусов. Как утверждается в публикации, у них забрали паспорта и оставили в пограничной зоне без доступа к еде. Позже продукты и одеяла им привезли сотрудники белорусского посольства. Власти Белоруссии, Узбекистана и Казахстана сообщили, что вернут граждан на родину чартерами.

По данным МИДа, из-за перекрытых границ за рубежом заблокированы около 9 тысяч россиян.