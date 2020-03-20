Жителю Подмосковья, прилетевшему рейсом вместе с зараженным пассажиром, отказали в экспресс-тесте на коронавирус

Он следовал рекомендациям властей и пытался связаться с оперативным штабом по нераспространению инфекции. Звонки во все профильные инстанции не дали результата, об этом «Эху Москвы» рассказал сам Игорь Тросников. Игорь Тросников уже неделю тщательно соблюдает все предписания по самоизоляции и собирается следовать им далее.
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