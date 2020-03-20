Международная федерация хоккея ждет ответ от Швейцарии по невозможности проведения ЧМ по хоккею на ее территории

Международная федерация хоккея к воскресенью ждет ответ от властей Швейцарии по невозможности проведения чемпионата мира по хоккею на территории этой страны. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава организации Рене Фазель. Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен пройти 8-24 мая в Швейцарии. Сегодня власти этой страны запретили собрания численностью выше пяти человек.
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