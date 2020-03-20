Три человека задержаны во время традиционных пятничных метропикетов, сообщает ресурс ОВД-инфо, по данным которого, два человека задержаны в Санкт-Петербурге. Активисты говорят, что причиной задержания называются карантинные меры из-за коронавируса, которые запрещают проведение массовых мероприятий, однако одиночные пикеты таковыми не являются, — отмечает ОВД-Инфо.