Минфин из-за коронавируса разрешил госзаказчикам в случае необходимости закупать товары у единственного поставщика

Минфин признал коронавирус обстоятельством непреодолимой силы и разрешил госзаказчикам в случае необходимости закупать товары и услуги у единственного поставщика без конкурса. Об этом пишет газета «Ведомости». Эксперты, которых цитирует издание, опасаются, что это может спровоцировать злоупотребления, а также «добить и без того страдающий бизнес»