Рейтер: США планирует отправить в Саудовскую Аравию своего представителя для стабилизации ситуации на рынке нефти

Администрация США планирует отправить в Саудовскую Аравию своего представителя для стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника высокого ранга. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп может вмешаться в ценовую войну на рынке нефти. В частности, утверждалось, что Вашингтон будет давить на Саудовскую Аравию дипломатическими средствами, а против России может ввести новые санкции.