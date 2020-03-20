Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Об этом он заявил в ходе брифинга в Вашингтоне. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США «напрямую говорили с этими странами» о том, что те должны прекратить это.

При этом ранее Ранее Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженнымисилами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс сказал, что не видит свидетельств того, что Россия пользуется нынешним кризисом для продвижения своих интересов.