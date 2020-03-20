В Британии сегодня закрываются кафе, бары и пабы, непродовольственные магазины а также ночные клубы и фитнес-центры

В Великобритании уже сегодня закрываются все кафе, бары и пабы ,непродовольственные магазины а также ночные клубы и фитнес-центры. Об этих мерах объявил премьер-министр страны Борис Джонсон на фоне самого резкого роста смертей вследствие заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19. Всего там насчитывается более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения.