Правительство Украины ввело режим ЧС в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. О соответствующем решении правительства сообщил его глава Денис Шмыгаль. С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса на Украине введен общенациональный карантин. Число инфицированных новым коронавирусом на Украине составляет 27 человек, три человека скончались.