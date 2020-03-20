Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостанавливает до 1 мая 2020 года назначение выездных налоговых проверок, проверки пользователей онлайн-касс, а также контроль за соблюдением валютного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства. Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены.