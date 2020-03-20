С пятницы пять городских лабораторий в Москве начнут проводить тестирования на коронавирус, в течение недели число таких учреждений возрастет до девяти, в них ежедневно будут проводить около 10 тысяч лабораторных исследований, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что после открытия лабораторий мощность исследований и тестирования увеличится в 2,5 раза. В сообщении не уточняется, смогут ли москвичи и гости столицы пройти тестирование по желанию. Сейчас оно делается по назначению медиков.