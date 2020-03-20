Премьер-министр Великобритании объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в стране уже сегодня закрываются все кафе, бары и пабы, непродовольственные магазины, а также ночные клубы и фитнес-центры. Он призвал всех граждан королевства оставаться дома. При этом он добавил, что правительство не хотело бы останавливать метро и другие виды транспорта.