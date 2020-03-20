Премьер-министр Великобритании объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в стране уже сегодня закрываются все кафе, бары и пабы, непродовольственные магазины, а также ночные клубы и фитнес-центры. Он призвал всех граждан королевства оставаться дома. При этом он добавил, что правительство не хотело бы останавливать метро и другие виды транспорта.
Самое обсуждаемое
Экологическая авантюра «РТ-инвест» Чемезова-Шипелова разоблачена официально! Теперь у нас есть официальное заключение, которое языком ученых и экспертов утверждает: МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, которые в режиме ошпаренной кошки строит «РТ-инвест» по всей России (их запланировано аж 238 штук!), представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ для людей и природы…
Популярное за неделю
Группа медиков и общественных деятелей призывает власти принять меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России В опубликованном только что открытом письме говорится, что прежде всего необходимо обеспечить полномасштабное тестирование населения, а также поддержать тех, кто находится на карантине…