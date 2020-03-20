По предварительным оценкам, объем радиоактивного грунта в районе строительства ЮВХ — порядка одного кубометра

По предварительным оценкам, объем радиоактивного грунта в зоне строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе железнодорожной платформы «Москворечье» составит около одного кубометра, заявил генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий.

Накануне по сообщениям активистов, полиция задержала не меньше 20 человек, протестовавших из-за строительства Юго-Восточной хорды на месте захоронения ядерных отходов.