Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает помочь России с продуктами

По его словам, ритейлеры просят поставить продукты питания, поскольку в нашей стране якобы начинается дефицит. Лукашенко, слова которого цитирует агентство Белта, сказал, что Белоруссия готова помочь, но, как он выразился, цена будет «уже совсем другая».