Жители России в период с 7 по 13 марта резко увеличили расходы, потратив на стихийные покупки чуть более 80 млрд руб.

Жители России в период с 7 по 13 марта резко увеличили свои расходы, потратив на стихийные покупки чуть более 80 миллиардов рублей. Это почти на 8,5% больше по сравнению с началом месяца, — сообщает «Сбербанк» со ссылкой на своих аналитиков. При этом самый бурный рост трат зафиксирован на бытовую технику и электронику. Так, в период с 7 по 13 марта он на четверть превышал уровни января — февраля.