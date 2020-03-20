Аэрофлот отказывается от рекламы в средствах Массовой информации

Как заявил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании, «Аэрофлот» на фоне пандемии коронавируса сокращает расходы и обнуляет рекламный бюджет. При этом контракты c футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» и Олимпийским комитетом России продолжают действовать. Издание The Bell напоминает, что из-за пандемии «Аэрофлот» был вынужден отказаться от четверти своих рейсов.