Аэрофлот отказывается от рекламы в средствах Массовой информации

Как заявил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании, «Аэрофлот» на фоне пандемии коронавируса сокращает расходы и обнуляет рекламный бюджет. При этом контракты c футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» и Олимпийским комитетом России продолжают действовать. Издание The Bell напоминает, что из-за пандемии «Аэрофлот» был вынужден отказаться от четверти своих рейсов.
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