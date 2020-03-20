Члены правительства Ставропольского края проходят тестирование на коронавирус после госпитализации медика и введения частичного карантина в региональном Минздраве. Об этом сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. Ранее местная пресса писала о том, что главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, вернувшись из Испании отправилась не на карантин, а на встречи с коллегами и лекции со студентами. Позже у нее была диагностирована короновирусная инфекция. По данным губернатора, вчера проверили 500 человек, сегодня – будет еще 700, выявлено 11 подозрений на коронавирус.