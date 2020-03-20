ГП Казахстана возбудила восемь уголовных дел в отношении лиц, распространяющих ложную информацию о коронавирусе

Генпрокуратура Казахстана возбудила восемь уголовных дел, открытых в отношении лиц, распространяющих ложную информацию о ситуации с коронавирусом в стране.В Казахстане зафиксировано 49 случаев коронавируса COVID-19, в стране введен режим ЧП. Тем не менее, как утверждают в генеральной прокуратуре страны, некоторые граждане игнорируют запреты, самовольно покидают больницы, скрывают сведения о своих контактах и другими способами нарушают установленные в стране правила. В отношении двух человек начаты досудебные расследования