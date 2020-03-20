Аэропорт Домодедово сократил обслуживание пассажиров на международных линиях на 13% за период с 1 по 15 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Домодедово.

Ранее сегодня холдинг «Аэропорты регионов» сообщил ТАСС, что с начала марта пассажиропоток входящих в него аэропортов сократился почти на четверть.

Больше всех из-за международных ограничений на полеты пока из российских аэропортов пострадал Жуковский, он потерял почти 90% своих рейсов.— отмечает ТАСС.