ФСБ проводит обыски по делу о многомиллионных хищениях на строительстве новой сцены МДТ в центре Петербурга

Силовики изымают документы по шести адресам.

Сотрудники ФСБ ищут следы 170 миллионов рублей. Издание «Петербургский дневник» со ссылкой на источники рассказывает, что именно такая сумма пропала в результате мошенничества в ходе строительства новой сцены Малого драматического театра. Заказчик стройки — Северо-Западная дирекция Минкульта по строительству — работает над проектом уже семь лет. Однако организация не смогла вовремя предоставить документы на госэкспертизу и опоздала даже к новому сроку. Ранее ФСБ уже расследовало уголовное дело о мошенничестве против подрядчиков по разработке проекта. Тогда возведение новой сцены пришлось остановить. СМИ рассказывали о том, что руководители строительных фирм потратили похищенные деньги в том числе на покупку недвижимости и роскошные автомобили. Суд приговорил подозреваемых к условным наказаниям. Тем временем заказчик до сих пор не подготовил проект. По данным журналистов дирекция минкульта выдала строителям лишь лишь десятую часть необходимой документации. Отмечу, что общая стоимость работ составляет два с половиной миллиарда рублей.

Новую сцену МДТ в центре Петербурга должны были открыть два года назад.