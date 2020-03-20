В Москве среди заболевших коронавирусом за последние сутки оказались двое детей

Как сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом, один из заболевших школьников после прилета из-за границы не ходил в школу, но второй был на занятиях, поэтому его школа закрыта на карантин. Какая именно, не уточнили. Ранее «Новая газета» сообщила, что в столице закрыты, как минимум, четыре школы из-за положительных результатов тестов на коронавирус. С завтрашнего дня в Москве по распоряжению мэра будут закрыты уже все школы.

По последним данным, в России выявлено 253 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 54. Выздоровели 12. Смертей от новой инфекции в России нет, утверждает правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Однако на днях в Москве умерла в больнице 79-летняя пациентка с коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня сообщил, что в России испытываются шесть прототипов вакцины.