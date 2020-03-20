Установленную на Манежной площади скульптуру маршалу Жукову демонтируют, а прежний памятник вернут после реставрации

Установленную на Манежной площади скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а прежний памятник вернут на место после реставрации . Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. По его словам, временную копию, которая, впрочем, заметно отличается от оригинала, решено увезти в связи с состоянием постамента, который также нуждается в реставрации.



Неважно, какой памятник стоит в центре Москвы, если он является неудачным с точки зрения скульптуры. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Николай Сванидзе.

Копия памятника также скоро исчезнет с Манежной площади, поскольку в реставрации также нуждается постамент.