«Мемориал» и ОВД-Инфо просят ООН повлиять на российские власти в целях переноса голосования по поправкам в Конституцию

Правозащитный центр «Мемориал» и ОВД-Инфо обратились в ООН с просьбой повлиять на российские власти, чтобы они перенесли голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из авторов обращения, юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова.

«Сейчас вся повестка дня занята коронавирусом. Люди озабочены своим здоровьем и безопасностью — эти вопросы для них приоритетнее изменений Конституции», — подчеркнула она.

С другой стороны, по мнению Т.Глушковой, «формальные возможности для публичной дискуссии вокруг этих поправок серьезно ограничены». «Например, в Москве и Санкт-Петербурге полностью запрещены публичные мероприятия. Но такой серьезный вопрос как изменение Основного закона страны не должен решаться без серьезного обсуждения, которое возможно в ходе митингов», — считает она.

Как добавила Т.Глушкова, «спешка совершенно не оправдана, потому что непонятно, что изменится, если голосование будет отложено до окончания пандемии».