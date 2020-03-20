Памятник Георгию Жукову на Манежной площади временно заменили на копию

Власти говорят, что прежнему монументу потребовалась реставрация.

Действия строителей, которые этим утром подъехали с двумя кранами и тягачом к входу в Исторический музей удивили не только горожан, но похоже и московские власти. О демонтаже памятника, который за четверть века неоднократно критиковали за нарушенные пропорции, в прессе ничего не писали. Информационных стендов возле него утром не было, объяснить происходящее днем не могли ни в столичном правительстве, ни в Мосгордуме. Префект ЦАО, наблюдавший за заменой одного Жукова на другого, сказал «Эху Москвы», что комментировать ничего не будет.

Чтобы снять памятник, строителям пришлось отпилить ноги его коню. Маршала, а затем и основание с оставшимися там копытами подняли с помощью крана и опустили на землю рядом с постаментом. На его место установили другой памятник. Прохожим он сразу понравился.

Жуков на постаменте в отличие от предшественника сидит на коне, сам конь поднимает переднюю ногу. Фотографию таблички на постаменте в своем Телеграм-канале опубликовал Алексей Венедиктов. Там сказано, что памятник создали и передали в дар городу настоящие патриоты, среди которых указаны российский президент, мэр Собянин и братья Кузнецовы. Один из них, как выяснило издание «Открытые медиа», в прошлом был директором Богучанской ГЭС.

Старый памятник временно отправлен на реставрацию, его заменяет копия, сказали в Москомнаследии. Там добавили, что от идеи изменить внешний вид скульптурной композиции отказались.

Памятник Жукову вернут на прежнее место ко Дню победы.