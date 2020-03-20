Совет Европы отсрочил заключение по поправкам к Конституции России из-за коронавируса

Это сообщает РИА Новости. Предполагалось, что комиссия сообщит о своей оценке поправок на этой неделе, теперь же решение вынесут в июне — на заседании 19-20-го числа.Напомню, Владимир Путин назначил голосование по поправкам на 22 апреля.