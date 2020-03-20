Дептранс Москвы: Число поездок в метро и на МЦК за две недели упало на 30%

Число поездок в метро и на МЦК за две недели упало на 30%, — сообщает Дептранс Москвы. Поездки на наземном транспорте сократились на 24%. Количество поездок в такси и на каршеринге снизилось на 15-20%. Личных машин стало меньше на 5%, однако на столько же выросло число машин, въезжающих из Московской области.