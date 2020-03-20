The Wall Street Journal: США могут вмешаться в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефти

США могут вмешаться в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефти. Об этом со ссылкой на свои источники написала американская газета The Wall Street Journal.

Война вокруг нефтяных цен, которую ведут Москва и Эр-Рияд вызывает крайнее неудовольствие Вашингтона, — говорится в публикации. Это связано с тем, что американские компании страдают от катастрофического падения цен и они же давят на администрацию США с требованием принять срочные меры.

Пока в Белом доме обдумывают дипломатические шаги, чтобы заставить саудитов сократить добычу нефти, а также санкции в отношении России.

США попросят саудитов вернуться к исходному, более низкому уровню добычи, сообщил чиновник администрации, знакомый с вопросом. По его словам, администрация может использовать угрозу санкций в отношении России в рамках своего взаимодействия с Саудовской Аравией, чтобы заверить королевство в том, что его конкурент, Россия, не сможет извлечь выгоду из сокращения добычи Саудовской Аравии. При этом, возможные санкции против России находятся в процессе разработки, сказал этот представитель администрации и второй человек, знакомый с этим вопросом, хотя детали этих возможных санкций и какие действия России могут их спровоцировать, не разглашаются".

«Хотя не ясно, будут ли в итоге предприняты те или иные шаги, эти идеи представляют собой поворотный момент в энергетической политике США, поскольку компании, стоящие за сланцевым бумом, который помог увеличить добычу нефти в США до ведущего мирового уровня в 13 млн баррелей в сутки, попали в крайне тяжелую ситуацию», — сообщает сайт Inopressa.ru. Никогда не было такого резкого падения цен на энергоносители, говорят опрошенные эксперты.

При этом, в статье говорится, что Белый дом как правило уклоняется от того, чтобы накладывать санкции на Россию, так как это может привести к масштабной эскалации конфликта между обеими странами. Аналогично, США отказывались накладывать санкции на Роснефть, которая является правой рукой Кремля, — но не для того, чтобы не злить Владимира Путина, а потому что это может привести к еще большим потерям американских компаний, которые являются её партнёрами.