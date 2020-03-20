Общественные деятели подписали открытое письмо к властям с требованием принять экстренные меры по борьбе с эпидемией

Общественные деятели, актеры, писатели, врачи и журналисты подписали открытое письмо к властям с требованием принять экстренные меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Они предлагают обеспечить массовое тестирование населения, ввести умеренный карантин, запретить все массовые мероприятия, в том числе отложить голосование по поправкам в Конституцию, а также поддержать граждан.

Одно из самых важных направлений – поддержка малого и среднего бизнеса, — считает актер и музыкант Алексей Кортнев.

В Кремле обратили внимание на открытое письмо, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предложения, изложенные в петиции, будут учтены, но работу по предупреждению коронавируса организует специально созданный штаб – именно он несет ответственность за принимаемые меры.

Правительство предоставило малому и среднему бизнесу временную отсрочку арендных платежей из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте. Ранее премьер-министр Мишустин объявил о трехмесячном моратории на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.