Netflix и YouTube решили снизить качество видео для европейских пользователей, чтобы не допустить перегрузки сетей, — сообщает Reuters. Сети в Европе столкнулись с повышенным трафиком из-за того, что во многих странах введен домашний карантин из-за коронавируса.

Одна из самых крупных компаний Netflix объявила о том, что временно перестает транслировать в Европе фильмы и сериалы в HD качестве. Эта опция исчезнет, поскольку необходимо сократить нагрузку на интернет-сети. В условиях, когда люди проводят большую часть времени дома, находясь на карантине, она значительно возрастает, поскольку кино – один из самых популярных способов убить время. Чтобы интернет оставался доступным для всех, придется пойти на некоторые ограничения. С подобной просьбой к Netflix обратился комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Специалисты полагают, что это позволит сэкономить до четверти трафика и сеть будет работать бесперебойно. К Netflix присоединился и другой хостинг – YouTube. Предполагается, что это поможет сохранить пользователям возможность работать на удаленном доступе.



Срок ограничения качества картинки пока ограничен 30 днями.