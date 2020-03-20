Газета «Ведомости» выпустила сегодня необычный номер: журналисты объясняют, как надо себя вести во время эпидемии

Газета «Ведомости» выпустила сегодня необычный номер. В нем журналисты объясняют, как надо себя вести во время эпидемии, и призывают больше находиться дома. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор «Ведомости» Илья Булавинов. Самый эффективный способ прекратить распространение вируса – это свести к минимуму социальные контакты, объяснил Илья Булавинов, именно так поступили журналисты редакции.