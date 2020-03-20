В итальянском Бергамо к вывозу тел умерших от коронавируса привлекли армию

В городе сложилась кризисная ситуация: местные больницы не справляются с наплывом пациентов, а крематорий вынужден работать круглые сутки.

Изображения военных грузовиков на улицах Бергамо облетели мировые СМИ – как пишет местное издание L’Eco di Bergamo, на армейских машинах из города вывезли 65 тел умерших от коронавируса. Этот груз направился в соседние Модену и Болонью, которые согласились принять гробы. В Бергамо же были размещены 15 грузовиков и 50 солдат, перед которыми была поставлена задача помогать в транспортировке жертв эпидемии, передает New York Post. Местный крематорий не справляется с нагрузкой: каждый день туда поступают десятки тел умерших, и печи не гаснут целыми сутками. Похожая ситуация возникла и с кладбищем – родные покойных вынуждены ждать своей очереди, чтобы проститься с близкими. Накануне в одной из больниц умер 47-летний карабинер – его смерть стала первой в рядах сотрудников безопасности города.

Больницы и госпитали Бергамо также заполнены заболевшими. Не помогает даже увеличение количества коек и числа медицинских работников. На снимках из местных больниц видно, что койки с пациентами стоят даже в коридорах. Тех зараженных, чье состояние не вызывает опасений, переводят в дома престарелых.

Бергамо находится в итальянской области Ломбардия на севере страны, которая оказалась эпицентром эпидемии коронавируса в Европе. В день там умирает почти по сотне человек.

Италия уже обошла Китай по числу умерших от коронавируса – на Аппенинах число жертв заболевания превысило 3400. Зараженных насчитывается больше 40 тысяч.