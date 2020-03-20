В России за прошедшие сутки зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом

Наибольшее количество заболевших, 33, в Москве. А всего коронавирус зафиксирован в девяти регионах, — сообщает оперативный штаб. Таким образом, в России 253 заболевших. Один человек умер. 12 выздоровели и выписаны из больниц.

Российская вакцина от коронавируса будет готова в ближайшее время, утверждает премьер Михаил Мишустин. Однако другие чиновники говорят, что ждать придется дольше.

Россия вслед за Китаем, США и Италией начала испытания вакцины. Об этом объявил сегодня премьер Михаил Мишустин. По его словам, препаратов сразу несколько.

Между тем, что именно премьер понимает под ближайшим временем, в течение которого вакцина должна пройти испытания, не вполне ясно. Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина сказала сегодня, что на создание вакцины уйдет около года, передает «Интерфакс». Только испытания займут 11 месяцев, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова. И это в том случае, если исключить вторую и третью фазу клинических испытаний. Протоколом Всемирной организации здравоохранения это допускается, отметила Скворцова.

Все шесть прототипов вакцин разработаны в научном центре «Вектор» в Новосибирске. Специалист с опытом работы и научными публикациями там получает около 14 тысяч рублей, сообщил политик Алексей Навальный, который посмотрел вакансии на сайте центра. По его словам, руководителю научной группы там готовы платить 30 тысяч.

На сайте центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» говорится, что он является одним из крупнейших в мире.