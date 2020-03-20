Порядок голосования по поправкам в Конституцию утвердил Центризбирком

В частности, разрешено в течение недели, с 15-го по 21 апреля, проводить досрочное и надомное голосование. Решения будут принимать региональные избирательные комиссии, — уточнила глава ЦИКа Элла Памфилова. При этом она подчеркнула, что поправки в Конституцию уже легитимны. Памфилова призвала все политические партии и движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой общероссийского голосования, а регионы – максимально задействовать видеонаблюдение.

Продление досрочного и надомного голосования по поправкам выгодно власти, — считает политолог Алексей Макаркин. По словам эксперта, это будет крайне необычное голосование на фоне пандемии коронавируса.

В бюллетене, который сегодня утвердил ЦИК, будет только один вопрос и два варианта ответа.

Поправки в Конституцию включают целый список, наибольшее обсуждение вызвали изменения, связанные с главой государства. В частности, исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать один человек. И поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, Владимир Путин сможет снова стать кандидатом на пост главы государства. Кроме того, поправки предусматривают, что бывший президент сможет получить пожизненный статус сенатора. Изменения включают формирование главой государства Госсовета, который создается с целью определения основных направлений внутренней и внешней политики России. Если Госдума трижды отклоняет кандидатуру премьера или не утверждает более трети членов правительства, то президент назначает этих чиновников самостоятельно и может распустить Государственную думу. После завершения полномочий президент наделяется неприкосновенностью, но может быть ее лишен. В Конституции впервые появляется упоминание Бога и отмечается, что Россия является правопреемником СССР и чтит память защитников Отечества. Умаление значения подвига народа запрещается. В поправках указано, что государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».

Голосование, напомним, планируется провести 22-го апреля.

Участие в голосовании по поправкам бессмысленно, поскольку мнение граждан ни на что не влияет, — такое мнение в эфире «Эха» высказала публицист Ирина Хамакада. По мнению Хакамады, действующая Конституция – это всего лишь бумага, она выражает интересы той элиты, при которой были принята.