Власти США из-за ситуации с пандемией временно прекращают оказание стандартных визовых услуг по всему миру

Власти США из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 временно прекращают оказание стандартных визовых услуг по всему миру. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента в твиттере. В то же время в Госдепе заверили, что по мере возможностей диппредставительства будут заниматься выдачей виз, связанных с экстренной необходимостью поездки в США.