Мэр Харькова просит премьер-министра Украины пересмотреть решение кабинета министров о прекращении работы метро

Мэр Харькова Геннадий Кернес просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля пересмотреть решение кабинета министров о прекращении работы метрополитена. В его послании говорится, что наземный транспорт не в состоянии обеспечить пассажиропоток. В результате закрытия метро сложилась сложная ситуация с перевозками. Как отмечает Интерфакс, люди перекрывают транспортные магистрали, набрасываются на водителей.