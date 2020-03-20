«Мемориал» и ОВД-Инфо обратились в ООН с просьбой повлиять на власти РФ, чтобы они перенесли голосование по поправкам

Правозащитный центр «Мемориал» и ОВД-Инфо обратились в ООН с просьбой повлиять на российские власти, чтобы они перенесли голосование по поправкам в Конституцию.

Некоторые страны мира правильно расставили приоритеты и отложили важные политические мероприятия. Россия также обязана это сделать, такое мнение «Эху Москвы» высказала одна из авторов обращения, юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова. Столь важные изменения, как поправки в основной закон, должны также широко обсуждаться в СМИ, но пока повестка целиком посвящена инфекции, невозможно уделить этому должное внимание, добавила Татьяна Глушкова.