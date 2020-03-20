В Баварии с полуночи вводятся правила ограничения на выход из дома из-за эпидемии коронавируса

Об этом объявил премьер-министр этой федеральной земли Маркус Зёдер.

В некоторых населенных пунктах Баварии уже сейчас можно покидать дома только по важным причинам. Среди них – поездки на работу, посещение продуктовых магазинов и аптек, выгуливание собак и спорт на свежем воздухе. С полуночи эти меры будут распространены на всю федеральную землю. Закроются также все рестораны, кафе и пивные заведения, работать будут только гастрономические киоски и поставщики готовой пищи. Посещения больных возможны лишь в паллиативных отделениях. Разрешено также сопровождение родственников при родах. Медицинское обслуживание населения будет продолжаться. Новые правила вводятся на две недели.

Зёдер заявил, что вся общественная жизнь будет почти полностью приостановлена. Премьер-министр земли Бавария обосновал этот шаг возросшим количеством новых заражений коронавирусом.

Прогулки и занятия спортом не запрещены. Однако это возможно только в одиночку или вместе с членами семьи. Зёдер подчеркнул, что свежий воздух оказывает благотворное влияние, однако в парках не должно быть скопления людей. Проверять соблюдение правил будет полиция. За их нарушение грозит денежный штраф.

Премьер-министр отметил, что главное для правительства Баварии – «защищать людей, в том числе от них самих».

Расположенное на юге ФРГ «Свободное государство Бавария» — самая большая по территории федеральная земля Германии. По численности населения она занимает второе место. В ней проживают 13 миллионов граждан.