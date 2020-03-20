Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 199 до 253 за сутки

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России выросло до 253 за последние сутки. Это сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Новые случаи коронавируса зафиксированы в 9 регионах РФ, из них 33 — в Москве, 4 — в Санкт-Петербурге.