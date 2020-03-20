Неизвестные украли у Федерации биатлона России винтовки и коврики для стрельбы, — рассказал ТАСС руководитель организации Сергей Рожков. Он оценил ущерб почти в 400 тысяч рублей. Рожков уточнил, что оружие пневматическое и предназначено для обучения стрельбе начинающих спортсменов.