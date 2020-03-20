В «Шереметьево» поступило анонимное сообщение о минировании трех самолетов – Владивосток – Москва, Уфа – Москва и Иркутск – Москва. Как сообщает ТАСС, рейсы из Владивостока и Уфы благополучно приземлились. Самолет из Иркутска еще в воздухе.