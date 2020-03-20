В Петербурге суд отложил заседание по делу «Сети»* из-за коронавируса

Вместо ближайшего понедельника прения сторон начнутся в конце апреля. Защита намерена использовать эту паузу, — рассказал адвокат Виктора Филинкова Виталия Черкасов. Как сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, заседания по делу «Сети»* могут перенести еще раз.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ