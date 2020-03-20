В России заработала «горячая линия» по коронавирусу

Туда можно пожаловаться на работодателя и пустые полки в магазинах. Как сообщает координационный совет при правительстве, на линию уже поступило более 19-ти тысяч звонков. Больше всего обращений из Москвы и Московской области.
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