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16:30, 20 марта 2020

В России заработала «горячая линия» по коронавирусу

Туда можно пожаловаться на работодателя и пустые полки в магазинах. Как сообщает координационный совет при правительстве, на линию уже поступило более 19-ти тысяч звонков. Больше всего обращений из Москвы и Московской области.



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