Мишустин: Российские ученые создали шесть вакцин против коронавируса

Российские ученые создали шесть вакцин против коронавируса, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство рассчитывает, что эффективность препаратов в ближайшее время будет подтверждена. Мишустин отметил, что ученые использовали уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии. По его словам, работа велась и днем, и ночью.