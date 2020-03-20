Источники Bloomberg: Власти России были готовы к серьезному падению цен на нефть

Власти России были готовы к серьезному падению цен на нефть, утверждают источники Bloomberg. По их данным, Москва по-прежнему не хочет договариваться с Саудовской Аравией об ограничении добычи.

Москва была готова к падению стоимости нефти до 20 долларов за баррель после разрыва сделки с ОПЕК. Источники Bloomberg, знакомые с позицией правительства, утверждают, что российские власти годами готовились к такому развитию событий и рассчитывают продержаться дольше, чем Саудовская Аравия. Также, по словам собеседников агентства, Кремль все же готов договариваться в рамках ОПЕК+, но лишь на своих условиях. Первым искать мира в «нефтяной войне» с саудитами Владимир Путин не будет, пишет издание. По его данным, предложение России об отказе от дополнительного сокращения нефтедобычи по-прежнему остается в силе. При этом эксперты сомневаются, что Эр-Рияд пойдет навстречу, поскольку это будет расценено как уступка и потеря лица. Между тем, опрошенные Bloomberg трейдеры опасаются, что цена на нефть может упасть еще на 3-5 долларов.

С начала года цена барреля нефти Brent снизилась уже почти втрое.