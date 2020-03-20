Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, — объявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров. По словам Набиуллиной, ЦБ не ожидает спада экономики по итогам года, но из-за ослабления рубля инфляция может временно превысить целевой показатель в 4%.
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