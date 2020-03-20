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16:00, 20 марта 2020

Полиция опровергла сообщения о прорыве оцепления в красноярском аэропорту, в котором участвовали пассажиры из Таиланда

Местные издания утверждают, что им слишком долго оформляли направления на карантин.

Коллапс в аэропорту Красноярска образовался после прилета сразу трех самолетов из азиатского королевства. Сразу после посадки проводники предупредили пассажиров, что без направления на карантин полиция никого не пропустит. Оформление документов растянулось на несколько часов. Очевидцы утверждают, что сотрудники санитарно-эпидемиологической службы заполняли бумаги от руки, а бланки быстро закончились.

Рассерженные и измотанные пассажиры решили немедленно покинуть аэропорт, трое полицейских, которые должны были сдерживать толпу и следить за порядком, не смогли их остановить. В МВД на транспорте заявили, что сибиряки не брали выход из аэропорта штурмом. В самой воздушной гавани сказали, что минуя оцепление, прошли всего несколько человек.

Роспотребнадзор признал сложности с оформлением пассажиров, но нехватку бланков опроверг. Число сотрудников службы в аэропорту Красноярска обещают увеличить.

Пассажирам, оставшимся без справки, их доставят на дом, добавили в Роспотребнадзоре.



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