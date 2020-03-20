Почти все петербургские кинотеатры временно закрылись из-за коронавируса

В городе уже несколько дней действует запрет на проведение мероприятий численностью более 50 человек.

Петербургские кинотеатры массово закрывают залы для посетителей: с сегодняшнего дня не работает сеть «Мираж», в «Синема Парке» и «Формуле кино» сеансы также временно приостановили. Ещё раньше прекратили работу кинотеатры «Аврора», «Лендок», «Ленфильм», «Англетер» и «Родина». Между тем, из-за пандемии коронавируса в аэропорту Пулково закрыли одну из посадочных галерей, которая обслуживала международные рейсы. Дело в том, что их количество с каждым днём сокращается: так, например, крупная авиакомпания Эмирейтс с сегодняшнего дня приостановила регулярные полеты в Петербург и Москву. Сейчас в Северной столице, по официальным данным, госпитализировано девять человек с коронавирусом. С подозрением на заболевание в Боткинской больнице лежит более 300 горожан. Специальную телефонную линию для предотвращения распространения инфекции в городе создавать не стали – все звонки, как и раньше, принимает служба 112. За прошлые сутки туда поступило более полутора тысяч звонков, связанных с пандемией.



Студенты как минимум двух петербургских вузов, пишет издание «Бумага», до сих пор посещают занятия. В Горном университете и педиатрическом медицинском университете, несмотря на рекомендации властей, до сих пор не ввели карант